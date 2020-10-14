Казанцы смогут написать «Тотальный диктант» в Национальном музее РТ

Национальный музей РТ в Казани станет одной из площадок «Тотального диктанта». По традиции текст диктанта будет читать генеральный директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова, сообщает Минкульт республики.



Текст диктанта в этом году посвящен жизни основателя русской теоретической космонавтики Константина Циолковского. Автор текста — кандидат филологических наук, доцент кафедры литературного мастерства литературного института имени А.М. Горького, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов.

В Татарстане проверить свою грамотность можно будет более чем на 300 площадках в 45 муниципальных образованиях.

Напомним, ежегодная Международная образовательная акция «Тотальный диктант» состоится 17 октября текущего года в 14.00.

realnoevremya.ru

Ранее сообщалось о проведении «Тотального диктанта» 17 ноября и о местах в Казани, где можно будет его написать.