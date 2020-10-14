В Татарстане на 96-м году жизни умер заслуженный работник сельского хозяйства Файзрахман Галиев

Фото: пресс-служба президента РТ

В Татарстане 12 октября на 96-м году умер заслуженный работник сельского хозяйства Татарстана и РФ Файзрахман Галиев. Соболезнования в связи с его смертью выразило руководство республики.



Файзрахман (Файзи) Галиев родился 2 июля 1925 года в Арском районе Татарской АССР. Трудовую деятельность он начал в должности счетовода в колхозе «Чулпан» Атнинского района. В 1942 стал курсантом Смоленского пехотного училища, а в 1943-м ушел на фронт, где служил разведчиком 722-го стрелкового полка. После ранения он вернулся в «Чулман», где прошел путь от завфермой до председателя колхоза. Галиев занимался общественной деятельностью, был депутатом Верховного Совета ТАССР 10-го созыва, Верховного Совета ТАССР 7-го созыва. Также он входил в союз писателей Татарстана, издал несколько книг, где воспевался труд обычного человека, традиции татарского народа.



Галиев был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени, «За заслуги перед Республикой Татарстан», медалью «За доблестный труд», почетными званиями «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» и «Заслуженный агроном Республики Татарстан».

Свои соболезнования выразили президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель Аппарата президента РТ Асгат Сафаров, зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов, глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

Сегодня в Казани простились с издателем и главным редактором газеты «Звезда Поволжья» Рашитом Ахметовым.

