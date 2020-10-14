В Казани простились с Рашитом Ахметовым

Сегодня общественность простилась с издателем и главным редактором газеты «Звезда Поволжья» Рашитом Ахметовым, умершим от коронавирусной инфекции.

Проститься с политиком (он возглавлял реготделение партии «Демократическая Россия») и журналистом пришли его коллеги, экс-депутаты Госсовета РТ, поддерживающие национальное движение Фандас Сафиуллин и Индус Тагиров, татарская общественность и друзья.

Фото: facebook.com/volarst

Телеграмму соболезнования семье прислал председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Сын журналиста пообещал, что продолжит дело отца — выпуск газеты «Звезда Поволжья» будет продолжен.

Рашит Ахметов умер в горбольнице №7 в Казани. По словам директора театра им. Кариева Гузели Сагитовой, он был в тяжелом состоянии.

