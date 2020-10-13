Госдума приняла в первом чтении законы о правительстве и о Конституционном суде

Государственная дума в первом чтении приняла законопроекты о правительстве России и Конституционном суде РФ. Об этом свидетельствуют данные сайта Госдумы.

Проект изменений в ФКЗ «О Конституционном суде» предполагает наделение КС правом решать вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов в России, если они приняты на основании положений международных договоров РФ и противоречат Конституции страны.

Фото: wikipedia.org Екатерина Арутюнова

Новые изменения в закон о правительстве предполагают новый порядок формирования Кабмина: президент РФ будет назначать председателя правительства, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Госдумой.

Оба законопроекта внесены на рассмотрение Госдумы президентом страны Владимиром Путиным.