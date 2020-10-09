Прокуратура Альметьевска отчиталась о проверке школы, где не кормили детей

Прокуратура Альметьевска завершила проверку информации об отсутствии питания у детей в школе №21.

Выяснилось, что с 1 по 9 октября учащиеся школы действительно остались без горячего питания по причине отсутствия поваров, которые с 1 октября одновременно уволились.

Администрация школы грубо нарушила права учащихся и требования законодательства об образовании, что вызвало справедливое возмущение родителей. В адрес руководителя исполкома города прокуроры внесли представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

realnoevremya.ru Дарья Турцева

О выявленных нарушениях надзорное ведомство проинформировало главу муниципалитета.

После вмешательства прокуратуры питание детей в школе возобновили, сообщает пресс-служба ведомства.

«Реальное время» подробно рассказало о возникшей ситуации.