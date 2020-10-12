Минфин предложил продлить программу льготной ипотеки на 2021 год

Министерство финансов России разработало проект постановления правительства о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до 31 декабря 2021 года. Документ опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.

Проект предусматривает увеличение более чем в три раза общей суммы кредитов, по которым банкам возместят недополученные доходы, — с 900 млрд до 2,8 трлн рублей.

Постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых было подписано в апреле текущего года. Предполагалось, что она продлится до 1 ноября, а ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита.



Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей — в других регионах страны, в частности в Татарстане.



В июне президент России Владимир Путин в своем видеообращении предложил распространить льготную ипотеку под 6,5% на покупку нового жилья.

