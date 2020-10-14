Новости спорта

16:46 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Макаров вернулся к тренировкам «Рубина» из молодежной сборной России

15:47, 14.10.2020
Макаров вернулся к тренировкам «Рубина» из молодежной сборной России
Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров вернулся в расположение казанского клуба и участвовал в тренировке команды. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Ранее Макаров был вызван в молодежную сборную России для участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы — 2021. Накануне он помог национальной команде обыграть Латвию (4:1) и выйти в финальную часть турнира.

Денис Макаров (справа). Фото: rubin-kazan.ru

Следующий матч в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Рубин» проведет в гостях против «Краснодара». После 10 туров казанцы набрали 15 очков и делит с краснодарским клубом восьмую строчку в турнирной таблице.

Подробнее о выступлении молодежной сборной России по футболу в отборе к ЧЕ-2021 можно почитать в материале «Реального времени».

СпортФутбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем