Макаров вернулся к тренировкам «Рубина» из молодежной сборной России

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров вернулся в расположение казанского клуба и участвовал в тренировке команды. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Ранее Макаров был вызван в молодежную сборную России для участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы — 2021. Накануне он помог национальной команде обыграть Латвию (4:1) и выйти в финальную часть турнира.

Денис Макаров (справа). Фото: rubin-kazan.ru

Следующий матч в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Рубин» проведет в гостях против «Краснодара». После 10 туров казанцы набрали 15 очков и делит с краснодарским клубом восьмую строчку в турнирной таблице.

Подробнее о выступлении молодежной сборной России по футболу в отборе к ЧЕ-2021 можно почитать в материале «Реального времени».