Минпросвещения: планов по введению «дистанта» в школах нет

Минпросвещения не собирается переводить российские школы на дистанционное обучение из-за коронавируса. Как заявили в пресс-службе ведомства, сообщения о переходе на удаленку — «лишь очередная провокационная попытка привести к социальной напряженности».

По данным министерства, слухи о «дистанте» распространяются в родительских чатах, хоть они и являются «важной средой коммуникации, и их популярность наглядно показывает заинтересованность наших граждан вопросами образования».

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Отметим, что в Татарстане также не рассматривают перевод школьников на дистанционное обучение. «Если мы своевременно выявляем заболевших среди школьников и педагогов и быстро, оперативно проводим эпидемиологические мероприятия, это не приносит никаких проблем», — заявила главный санитарный врач республики Марина Патяшина.