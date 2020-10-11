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Третья российская вакцина от коронавируса допущена к клиническим испытаниям

10:54, 11.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Третья российская вакцина от коронавируса допущена к клиническим испытаниям
Фото: Илья Репин

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН получил разрешение Минздрава на проведение клинических исследований вакцины от COVID-19. Это третья российская вакцина.

«Клиническое исследование будет запущено в ближайшее время на базе медицинских учреждений Кирова, Санкт-Петербурга и Новосибирска», — говорится на сайте научного центра.

Фото: pixnio.com

Испытать вакцину планируется примерно на более 3 тыс. добровольцах. Завершить исследование, по словам члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова, планируется уже в ноябре.

Вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром «Вектор», планируют зарегистрировать 15 октября.

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