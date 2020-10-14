Стала известна дата последнего домашнего матча «Рубина» в 2020 году

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала даты проведения оставшихся туров чемпионата страны по футболу в нынешнем году.

Казанскому «Рубину» предстоит заканчивать год тремя выездными матчами. Встречи с «Локомотивом», «Тамбовом» и «Ахматом» пройдут в декабре.

Свой последний домашний матч в году казанцы проведут с московским ЦСКА. Игра с армейцами состоится 29 ноября.

Расписание матчей нашей команды в #ТинькоффРПЛ с 15-го по 19-й туры pic.twitter.com/fXJXuuoA1a — «Рубин» Казань (@fcrk) October 14, 2020

После 10 сыгранных туров команда Леонида Слуцкого имеет в своем активе 15 набранных очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче перед играми сборных «Рубин» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (1:1).

Отметим, что в нынешнем сезоне казанский клуб не слишком удачно выступает на домашнем стадионе «Ак Барс Арена». «Рубин» одержал лишь одну победу в шести проведенных матчах в Казани в текущем чемпионате страны.