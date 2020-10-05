«Рубин» одержал лишь одну победу в шести домашних матчах в сезоне

«Рубин» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (1:1) в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Казанцы не могут выиграть на домашнем стадионе уже в третьей встрече подряд. Ранее команда Леонида Слуцкого сыграла вничью с «Тамбовом» (2:2) и уступила «Спартаку» (0:2).

Всего «Рубин» выиграл лишь в одном матче в сезоне из шести проведенных на домашнем стадионе. Единственная победа на «Ак Барс Арене» в текущем чемпионате страны была добыта в 5-м туре, когда казанцы разгромили «Уфу» со счетом 3:0.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Фото: rubin-kazan.ru

После трети проведенного сезона команда Слуцкого набрала 15 очков и делит с «Краснодаром» восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Подробнее об итогах матча против «Ахмата» можно почитать в материале «Реального времени».