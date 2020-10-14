В Татарстане сорвали авиадоставку мобильников в «зону»

Фото: УФСИН по РТ

Накануне под Казанью сотрудники УФСИН по РТ сбили квадрокоптер на подлете к территории исправительной колонии №3 в Пестречинском районе. К беспилотному аппарату оказался примотан запрещенный груз — три мобильных телефона и 10 сим-карт.



Попытка авиадоставки была предпринята злоумышленниками в темное время суток, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

Удалось ли задержать оператора техники, не сообщается.

Ранее в Татарстане инспектор свияжской колонии признался в проносе наркотиков.