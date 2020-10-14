В Татарстане сорвали авиадоставку мобильников в «зону»
Накануне под Казанью сотрудники УФСИН по РТ сбили квадрокоптер на подлете к территории исправительной колонии №3 в Пестречинском районе. К беспилотному аппарату оказался примотан запрещенный груз — три мобильных телефона и 10 сим-карт.
Попытка авиадоставки была предпринята злоумышленниками в темное время суток, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.
Удалось ли задержать оператора техники, не сообщается.
Ранее в Татарстане инспектор свияжской колонии признался в проносе наркотиков.ПроисшествияБизнесОбществоВластьТехнологииIT Татарстан
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