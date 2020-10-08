В Татарстане инспектор свияжской колонии признался в проносе наркотиков за взятку

Сегодня в Зеленодольском горсуде намечен старт процесса над 21-летним Александром Мостяковым. Бывшему инспектору колонии строгого режима №5 УФСИН по РТ предъявлено обвинение в покушении на наркосбыт, получении взятки 30 тысяч рублей и злоупотреблении полномочиями.



30 июня 2020 года при входе в колонию младший сержант Мостяков привлек внимание сотрудников оперативного отдела. При личном досмотре под футболкой у него нашли пакет с 83 таблетками амфетамина (11,76 грамма), а также свертки с марихуаной и синтетическим наркотиком еще на 80 граммов.

Расследованием этого дела занимались сотрудники отдела по Зеленодольскому району Следкома по РТ. В гараже дома, где проживал обвиняемый, они нашли еще 118 граммов марихуаны. Также было установлено, что незадолго до задержания на банковскую карту Мостякова поступили переводы в 5 и 25 тысяч рублей, которые следователи считают взяткой.

Вину в незаконном получении вознаграждения и злоупотреблении полномочиями бывший сотрудник ФСИН ранее признал, отрицал лишь причастность к наркосбыту. По его версии, деньги он получил за пронос таблеток по просьбе одного из зеков, который утверждал, что это препараты от болезни суставов, которых нет в медчасти учреждения.

Ранее в получении взятки 100 тысяч за пронос 11 мобильных телефонов обвинили начальника той же свияжской колонии.