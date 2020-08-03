В России для льготников увеличили выплаты на лекарства

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Правительство увеличило сумму выплат на лекарства для льготников до 886,4 рубля на человека. Соответствующее постановление правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Это увеличит бюджетные расходы на социальную помощь более чем на 988 млн рублей только в 2020 году, сообщается на сайте правительства.

Перечень медицинских препаратов определяется индивидуально для каждой категории граждан. Стоит отметить, что на бесплатные лекарства имеют право более 20 категорий льготников: инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, дети до трех лет, дети из многодетных семей до 6 лет, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, представители малочисленных народов Севера и граждане, проживающие в доме отделения.

Рецепт на лекарства выдает лечащий врач при предъявлении льготного документа. Также человек может отказаться от права на получение льготы взамен на денежную компенсацию, для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд.

В 2019 году премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить на льготные лекарства 31 млрд рублей.