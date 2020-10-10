Жители Татарстана смогут написать «Тотальный диктант» 17 октября

В этом году жители Татарстана смогут принять участие в «Тотальном диктанте» 17 октября. Он пройдет на офлайн- и онлайн-площадках. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Участие в диктанте примут все районы республики. Всего организуют 250 площадок.

В Казани, в частности, диктант можно написать в:

Доме дружбы народов Татарстана (Павлюхина, 57);

Культурном центре имени А.С. Пушкина (Карла Маркса, 26);

здании Института филологии и межкультурных коммуникаций К(П)ФУ по адресу: ул. Татарстан, 2;

ГАОУ «Адымнар-Казань»;

Гимназия №93;

ТЦ «Мега»;

Деревня Универсиады;

ГТРК “Татарстан”.

Фото: realnoevremya.ru



Автором диктанта в этом году станет писатель, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов. Текст будет посвящен основателю теоретической космонавтики Константину Циолковскому.

Напомним, что «Тотальный диктант» был перенесен на осень из-за пандемии коронавируса.