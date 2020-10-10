Жители Татарстана смогут написать «Тотальный диктант» 17 октября
В этом году жители Татарстана смогут принять участие в «Тотальном диктанте» 17 октября. Он пройдет на офлайн- и онлайн-площадках. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Участие в диктанте примут все районы республики. Всего организуют 250 площадок.
В Казани, в частности, диктант можно написать в:
- Доме дружбы народов Татарстана (Павлюхина, 57);
- Культурном центре имени А.С. Пушкина (Карла Маркса, 26);
- здании Института филологии и межкультурных коммуникаций К(П)ФУ по адресу: ул. Татарстан, 2;
- ГАОУ «Адымнар-Казань»;
- Гимназия №93;
- ТЦ «Мега»;
- Деревня Универсиады;
- ГТРК “Татарстан”.
Автором диктанта в этом году станет писатель, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов. Текст будет посвящен основателю теоретической космонавтики Константину Циолковскому.
Напомним, что «Тотальный диктант» был перенесен на осень из-за пандемии коронавируса.Общество Татарстан
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