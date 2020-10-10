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Жители Татарстана смогут написать «Тотальный диктант» 17 октября

13:10, 10.10.2020
Жители Татарстана смогут написать «Тотальный диктант» 17 октября
Фото: realnoevremya.ru

В этом году жители Татарстана смогут принять участие в «Тотальном диктанте» 17 октября. Он пройдет на офлайн- и онлайн-площадках. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Участие в диктанте примут все районы республики. Всего организуют 250 площадок.

В Казани, в частности, диктант можно написать в:

  • Доме дружбы народов Татарстана (Павлюхина, 57);
  • Культурном центре имени А.С. Пушкина (Карла Маркса, 26);
  • здании Института филологии и межкультурных коммуникаций К(П)ФУ по адресу: ул. Татарстан, 2;
  • ГАОУ «Адымнар-Казань»;
  • Гимназия №93;
  • ТЦ «Мега»;
  • Деревня Универсиады;
  • ГТРК “Татарстан”.
Фото: realnoevremya.ru


Автором диктанта в этом году станет писатель, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов. Текст будет посвящен основателю теоретической космонавтики Константину Циолковскому.

Напомним, что «Тотальный диктант» был перенесен на осень из-за пандемии коронавируса.

Общество Татарстан
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