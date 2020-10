Apple проводит презентацию новых iPhone

Компания Apple в эти минуты проводит презентацию новых устройств. Зрителям представят четыре новых модели iPhone.

Трансляция проводится из штаб-квартиры корпорации Apple Park в Калифорнии. На презентации представили колонку Home Pod mini в форме шара, которая оснащена Siri, которая способна различать голоса членов семьи.



Уже известно, что новый iPhone будет поддерживать 5G. При этом скорость интернета будет зависеть от оператора. Дизайн iPhone 12 доступен в пяти цветах, а экран будет покрыт прочным стеклом.

iPhone 12 is here! 5 new colors! #AppleEvent pic.twitter.com/XAJyAOh9IP