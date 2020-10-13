Жбанов: «УНИКС собирается выиграть у «Партизана» в Казани»

Форвард УНИКСа Георгий Жбанов заявил о намерении казанской команды обыграть «Партизан» в предстоящем матче Кубка Европы в Казани.

«Партизан» — очень хорошая команда, с сильным составом. Они практически не меняли состав с прошлого сезона, что, конечно, является их преимуществом перед нами. Нам нужно активно защищаться, потому что они считаются очень забивающей командой.

Все это время мы активно тренировались и работали над командным взаимодействием. Поэтому собираемся дать бой нашим соперникам и выиграть эту домашнюю встречу», — приводит слова Жбанова пресс-служба клуба.

Ранее казанская команда уступила на выезде итальянской «Венеции» и обыграла дома турецкий «Бахчешехир» в рамках Кубка Европы по баскетболу. В следующем туре УНИКС сыграет в Казани против сербского «Партизана». Игра состоится завтра, в 19.00 по мск, в казанском «Баскет-холле».

Подробнее обо всех летних новичках УНИКСа и изменениях в составе команды можно почитать в материале «Реального времени».