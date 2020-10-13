В Набережных Челнах зафиксирован рост аварий с участием начинающих водителей

В Набережных Челнах за девять месяцев текущего года зафиксировали 30 аварий с участием водителей, стаж которых меньше 2 лет. Всего в городе случилось 357 ДТП.

Как сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов, на дорогах города погибли 14 человек, 438 человек получили ранения различной степени тяжести.

Чаще всего причиной ДТП становилось нарушение правил маневрирования (147 ДТП), несоблюдение правил проезда перекрестков (71 ДТП), нарушение правил проезда пешеходного перехода (40 ДТП) и превышение скоростного режима (14 ДТП).

Фото: Илья Репин

9 октября в Набережных Челнах напротив дома №38 на улице Жемчужной водитель машины совершил наезд на 12-летнего пешехода. Подросток переходил дорогу в неположенном месте. Прокуратура города начала проверку.

