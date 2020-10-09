В Набережных Челнах мужчина сбил подростка, прокуратура начала проверку

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Сегодня в Набережных Челнах напротив дома №38 на улице Жемчужной водитель машины совершил наезд на 12-летнего пешехода. Подросток переходил дорогу в неустановленном месте. Прокуратура города начала проверку.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за рулем автомобиля находился 23-летний местный житель. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Подросток с травмами головы и позвоночника госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

Прокуратура проверит соблюдение участниками ДТП требований законодательства о безопасности дорожного движения и оценит необходимость на месте аварии пешеходного перехода.

6 октября в Казани на улице Межлаука пожилая женщина пострадала, попав под колеса автомобиля Porsche. Она переходила дорогу по пешеходному переходу.

