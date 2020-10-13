На трех участках федеральных трасс в Татарстане снизят максимальную скорость

В Татарстане на трех участках федеральных автодорог в Татарстане уберут дорожные знаки ограничения скорости 100 и 110 км/ч. Как сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора», демонтаж планируется провести 15 октября в связи с наступлением зимнего периода.

Речь идет об участке трассы А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга» от 115 км до 124 км (между Зеленодольском и Казанью), а отрезке М-7 от 879 до 985 км (Казань — Набережные Челны) и участке Р-239 Казань — Оренбург от 14 км до 20 км (выезд из Казани в направлении аэропорта).

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Ранее в Татарстане на трех участках трассы М-7 «Волга» ограничили скорость движения до 50 км/ч.