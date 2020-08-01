В Татарстане на трех участках трассы ограничили скорость движения

Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

В Татарстане на трех участках трассы М7 «Волга» ограничили скорость движения до 50 км/ч.

Так, это коснулось следующих участков дороги: 735+204 — 753+400 км, 754+300 — 761+500 км (мост через реку Свияга) и 761+500 — 771+246 км.

Также водителей просят быть внимательными при проезде других участков, где проводятся ремонтные работы: М-7 «Волга» км 805 — км 811+500, км 840 — км 852, км 989 — км 1000, км 1081 — км 1097, км 1103 — км 1109, Р-239 Казань — Оренбург км 116 — км 127, км 153+800 — 164+600,км 187+560 — км 190, км 308+300 — км 318+600, км 374+500 — км 381, Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск км 109+300 — км 130+400, км 101 (мост через Свиягу), км 108 (капитальный ремонт развязки), сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Ранее ГИБДД Татарстана сообщила о планах увеличить скоростной режим до 110 км/ч на участке от поворота на Столбищи до поворота на Аэропорт. При этом в ведомстве подчеркнули, что изменения скоростного режима носят лишь сезонный характер.

