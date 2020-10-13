В Татарстане присудили премии за развитие институтов гражданского общества

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении премий за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2020 году. Гражданам будут вручены по 250 тыс. рублей, организациями — по 400 тыс. рублей. Также победители получают диплом и почетный знак.



Так, премию получили советник муфтия Духовного управления мусульман РТ по социальным вопросам, имам-мухтасиб мухтасибата Кировского и Московского районов Казани, председатель совета благотворительного фонда «Ярдэм» Илдар Баязитов, председатель некоммерческой организации по содействию людям с ограниченными возможностями «Я смогу» Марат Ильясов и глава Союза ветеранов Татарстана Ахат Юлашев.

Кадр с вручения премии 2018 года. Фото: tatarstan.ru

Из организаций премию получили Федеральная национально-культурная автономия татар, Русское национально-культурное объединение РТ, организация ветеранов (пенсионеров) Альметьевского района, центр лечебной педагогики «Чудо-дети», благотворительный фонд «НеЗаМи».



За прошлый год премию получили также восемь человек и организаций.