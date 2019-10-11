Минниханов вручил премии президента Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества

Рустам Минниханов подписал указ о присуждении премий президента Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества в РТ в 2019 году.

Согласно документу, премию получили восемь человек и организаций. Среди них генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко, председатель Общественной палаты Татарстана Анатолий Фомин, зампредседателя совета региональной общественной организации «Ассамблея представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстана», председатель правления местной общественной организации «Национально-культурная автономия грузин Казани «Сиони» Маринэ Хухунашвили.

Также премию получили следующие организации — «Центр социальной реабилитации и адаптации», «Национально-культурная автономия удмуртов Республики Татарстан», «Под крылом семьи», «Мы вместе», а также благотворительный фонд «Дети ДЦП».