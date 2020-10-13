Азмун вошел в топ-5 самых дорогих игроков Азии по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt опубликовал данные по самым дорогим футболистам Азии.

Список возглавил нападающий английского «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин, чья трансферная стоимость составляет 64 млн евро. Второе место занимает Такефуса Кубо, принадлежащий мадридскому «Реалу» (30 млн евро), третье - Ли Кан Ин («Валенсия») — 20 млн евро.

Бывший форвард «Рубина», ныне выступающий за «Зенит» Сердар Азмун является самым дорогим футболистом Ирана. Его стоимость оценивается в 18 млн евро. Он делит четвертую строчку среди азиатских игроков с Такехиро Томиясу из «Болоньи».

Напомним, ранее Азмун был продан «Рубином» в «Зенит» за 12 млн евро. Казанцы также получат компенсацию в случае перепродажи футболиста.

В минувшем сезоне РПЛ Азмун стал лучшим бомбардиром лиги, забив 17 мячей.