Сердар Азмун стал лучшим бомбардиром РПЛ

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун выиграл общий зачет лучших бомбардиров сезона-2019/20 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В 30-м туре РПЛ иранский футболист отметился забитым мячом в ворота «Ростова» (2:1) и довел число своих голов в чемпионате до 17. Он сравнялся по этому показателю с одноклубником Артемом Дзюбой, но Азмун опередил россиянина по наименьшему числу голов с пенальти (1 против 7).

Третьим стал форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко, который забил 15 мячей.

Иранский нападающий выступает в России с 2012 года, когда был приглашен Курбаном Бердыевым в «Рубин». За казанский клуб Азмун провел более 60 матчей и забил 14 голов. С 2019 года форвард играет за питерский «Зенит».

Подробнее об интересе итальянских команд к Азмуну, а также его шансах заиграть в более сильном первенстве можно почитать в материале «Реального времени».