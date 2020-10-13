На программы поддержки бизнеса в Татарстане власти выделили более 2 млрд рублей

Для поддержки предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса, в Татарстане направили более 2 млрд рублей, сообщает Минэкономики республики.



Самая востребованная мера среди предпринимателей — льготное финансирование. Так, в республике выдали 466 микрозаймов на общую сумму более 746 млн рублей. По программе субсидирования процентной ставки фактически уплаченных процентов по кредитам 82 предпринимателя получили 43,5 млн рублей.

По новой программе субсидирования процентной ставки с 1 октября начался прием заявок. Бизнесменам могут возместить уплаченные с 1 января по 30 ноября текущего года проценты по кредитам при максимальном размере субсидии 5 млн рублей.

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Меры Гарантийного фонда Татарстана, направленные на сохранение занятости в малом и среднем бизнесе, по-прежнему остаются востребованными. Так, 240 предпринимателей республики привлекли заемное финансирование более чем на 5,4 млрд рублей, предоставив поручительства на 1,3 млрд рублей, и реструктуризировали кредиты на 1,4 млрд рублей.

Финансовые меры поддержки начали реализовываться в республике по поручению президента Татарстана.



Напомним, в Татарстане 1 октября завершилась программа льготного кредитования под 0%, которая была направлена на оплату труда сотрудников во время вызванного пандемией коронавируса кризиса.