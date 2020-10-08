В Татарстане завершилась программа кредитования под 0%

Как и по всей стране, в Татарстане 1 октября завершилась программа льготного кредитования под 0%, которая была направлена на оплату труда сотрудников во время вызванного пандемией коронавируса кризиса, сообщает Минэкономики РТ.



Поддержкой за 6 месяцев воспользовались 1 159 предпринимателей. Программа позволила им привлечь кредитов под 0% на сумму 3,1 млрд рублей, проценты по кредиту оплачивались из федерального бюджета. Претендентами на льготные кредиты могли стать ИП и юрлица в наиболее пострадавших от короанавируса отраслях. Субсидирование прекращалось по истечение шести месяцев в случае продления кредита.

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Напомним, программу запустили в апреле 2020 года. Сообщалось, что Татарстан первый из регионов начал выдавать беспроцентные кредиты для бизнеса в условиях пандемии.