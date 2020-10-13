На сельских территориях в Татарстане ведется строительство и ремонт шести автодорог

В Татарстане в 2020 году в рамках проекта по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях ведется строительство и реконструкция шести автодорог, общей протяженностью 15 км. Об этом рассказал президент республики Рустам Минниханов на заседании оперативного штаба Министерства сельского хозяйства РФ по вопросам реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

dorogi.tatarstan.ru

Работы по ремонту дорог выполнены на 91%. Завершить их планируют до 1 декабря.

Ранее сообщалось, что в Татарстане работы по программе развития сельских территорий выполнены на 78%.

