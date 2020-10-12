В Татарстане работы по программе развития сельских территорий выполнены на 78%

В Татарстане работы по программе комплексного развития сельских территорий выполнены на 78%. Об этом рассказал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В Татарстане лимит средств по программе на 2020 год составляет 2 млрд 168 млн рублей. До конца года Татарстан должен обеспечить полное освоение средств.

В рамках развития инженерной инфраструктуры и проектов комплексного обустройства площадок под жилищную застройку в республике планируется ввести 7 км газораспределительных сетей, 25,5 км водопровода. Также реализуется 10 проектов по комплексному обустройству площадок под жилищное строительство. Эти работы выполнены на 95%, их планируют завершить в ноябре.

realnoevremya.ru

Также уже построено 8,2 тыс. квадратных метров жилья для улучшения жилищных условий 126 семей. В октябре с минсельхозом РФ были заключены дополнительные соглашения по строительству жилья для предоставления в наем.



Ранее Рустам Минниханов попросил правительство России не снижать финансирование программ АПК.

