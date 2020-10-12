В Татарстане планируют досрочно завершить все долгострои в 2021 году

Татарстан планирует досрочно завершить строительство всех долгостроев в республике в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

Сейчас в Едином реестре проблемных объектов числится 17 долгостроев республики.

Также сообщается, что Госстройнадзор завершает проверку ЖК «Молодежный» в Казани. Один корпус из трех уже сдан, строительство второго корпуса вышло на финишную прямую.

kzn.ru

Кроме дольщиков ЖК «Молодежный», в ближайшее время ключи от своих квартир получат дольщики двух домов в Пестречинском районе и одного в Елабуге.



Ранее «Реальное время» сообщало о том, что Госстройнадзор Татарстана проводит проверку второго долгостроя ЖК «Молодежный»

