Госстройнадзор Татарстана проверяет второй долгострой ЖК «Молодежный»

Госстройнадзор Татарстана проводит проверку второго долгостроя ЖК «Молодежный». Дом расположен по улице Ноксинский Спуск в Советском районе Казани.

Госстройнадзор РТ проводит проверку законченного объекта «14-16-этажный 4-секционный 190-квартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (поз.2). Вторая очередь — секция №2». Инспекторы проверяют соответствие выполненных работ проектной документации и наличие всей исполнительной документации по выполненным объемам работ, сообщают в ведомстве.

kzn.ru

Если результаты проверки окажутся положительными, застройщик сможет обратиться с заявлением о предоставлении получения заключения о соответствии проектной документации и ввести объект в эксплуатацию.



Напомним, что первый из проблемных объектов ГК «ФОН» был сдан в декабре 2019 года

