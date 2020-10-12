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В Нижнекамском районе на почву сбросили отходы 4-го класса опасности — экологи

19:46, 12.10.2020 1
В Нижнекамском районе на почву сбросили отходы 4-го класса опасности — экологи
Фото: eco.tatarstan.ru

В Нижнекамском районе Татарстана экологи обнаружили на территории бывшего садового товарищества «Кама» автомобильные бамперы и отработанные шины. Сообщение о загрязнении почвы поступило через соцсеть «ВКонтакте».

Площадь отходов 4-го класса опасности составила 108 кв. м, объем — 21 куб. м. Экологи ведут административное расследование, нарушителю грозит штраф до 250 тысяч рублей.

eco.tatarstan.ru

Ранее экологи через соцсеть узнали о свалке в Татарстане. Инспекторы Закамского территориального управления Минэкологии Татарстана обратили внимание на фотографии захламленной территории бывшего садоводческого товарищества «Чайка» Нижнекамкого района.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:05
    А почему "бывшие садоводческие товарищества"?
    Куда делись садоводы?
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