В Нижнекамском районе на почву сбросили отходы 4-го класса опасности — экологи

В Нижнекамском районе Татарстана экологи обнаружили на территории бывшего садового товарищества «Кама» автомобильные бамперы и отработанные шины. Сообщение о загрязнении почвы поступило через соцсеть «ВКонтакте».

Площадь отходов 4-го класса опасности составила 108 кв. м, объем — 21 куб. м. Экологи ведут административное расследование, нарушителю грозит штраф до 250 тысяч рублей.



eco.tatarstan.ru

Ранее экологи через соцсеть узнали о свалке в Татарстане. Инспекторы Закамского территориального управления Минэкологии Татарстана обратили внимание на фотографии захламленной территории бывшего садоводческого товарищества «Чайка» Нижнекамкого района.

