Экологи через соцсеть узнали о свалке в Татарстане

Фото: Минэкологии РТ

Инспекторы Закамского территориального управления Минэкологии Татарстана обратили внимание на фотографии захламленной территории бывшего садоводческого товарищества «Чайка» Нижнекамкого района. Снимки были опубликован в соцсети «ВКонтакте».

По данным Минэкологии РТ, общая площадь свалок составила 160 кв. м, объем — 80 куб. м.

Фото: Минэкологии РТ

«Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, данный земельный участок не имеет собственника. Для принятия мер по устранению выявленного нарушения информация будет направлена в адрес исполнительного комитета», — рассказали в ведомстве.

Ранее Счетная палата назвала ситуацию с мусором в России неблагополучной.

