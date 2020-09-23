Минцифра Татарстана приглашает предпринимателей обсудить концепцию цифровой трансформации

Министерство цифрового развития Татарстана приглашает предпринимателей для обсуждения разработки концепции цифровой трансформации. Об этом рассказал глава ведомства Айрат Хайруллин.

Проект концепции цифровой трансформации Татарстана должен стать дорожной картой будущих цифровых изменений. Для того чтобы проект учитывал интересы жителей и бизнеса, выслушиваются разные мнения.

«Мы тщательно подходим к разработке проекта концепции. Недавно мы провели стратегическую сессию для CDTO и выслушали сторону «государства». Теперь мы хотим встретиться с малым и средним бизнесом, чтобы вместе обсудить цифровую стратегию», — написал Хайруллин.

Предпринимателям продемонстрируют, как цифровые инструменты могут повысить конкурентоспособность и эффективность бизнеса. Будут предложены варианты привлечения инвестиций на цифровизацию с помощью грантов.

«Как раз недавно Минцифра России запустила конкурс грантовой поддержки российских цифровых решений на сумму 7,1 млрд рублей! Могут участвовать как малые стартапы, так и крупные инициативы. При этом ваша компания необязательно должна заниматься исключительно сферой высоких технологий», — рассказал глава Минцифры РТ.

Встреча состоится 30 сентября, в 15.00, в «Точке кипения» ИТ-парка.



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