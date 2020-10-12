Мать, оставившую ночью в Челнах ребенка в коляске, привлекут к административной ответственности

В Набережных Челнах на женщину, которая ночью оставила ребенка в коляске на улице, составили протоколы об административном правонарушении. Она понесет наказание по статье 5.35 ч.1 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») и статье 3.11 КоАП РТ («Несоблюдение требований к обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей и их развитию»).

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Набережным Челнам, информация об оставленной в одном из дворов коляске с ребенком поступила от прохожих 10 октября.

Полицейские установили, что матерью ребенка является 31-летняя местная жительница. Она рассказала, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, возвращалась домой и отвлеклась на телефонный звонок. Закончив разговор, женщина не обнаружила коляску.



Ребенок с переохлаждением был доставлен в больницу.

По делу начата прокурорская проверка. В частности, планируется поставить вопрос о возбуждении в отношении матери ребенка уголовного дела по статье «Оставление в опасности».

