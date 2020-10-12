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В Казани суд лишил прав мужчину, который взял на прокат электросамокат и упал на 5-летнего ребенка

16:11, 12.10.2020
В Казани суд лишил прав мужчину, который взял на прокат электросамокат и упал на 5-летнего ребенка
Фото: wikipedia.org/ Юля Камойлик

Сегодня мировой суд Вахитовского района Казани признал виновным управлявшего электросамокатом Рустема Хайрутдинова за отказ от медосвидетельствования по части 1 статьи 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора года. 30 августа Хайрутдинов, взяв напрокат электросамокат, упал на 5-летнего ребенка, при этом отказался от медосвидетельствования.

realnoevremya.ru

В конце августа сотрудники ГИБДД разыскивали мужчину, который на электросамокате сбил пожилую женщину и скрылся.

ПроисшествияОбществоАвто Татарстан
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