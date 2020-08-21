В Казани разыскивают мужчину, который на самокате сбил 60-летнюю женщину

Фото: ru.wikipedia.org/ Юля Камойлик

В Казани сотрудники ГИБДД ищут мужчину, который на электросамокате сбил пожилую женщину и скрылся. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

Вчера вечером 60-летняя женщина переходила дорогу на улице Федосеевской по пешеходному переходу. Мужчина ехал на электросамокате по велодорожке по Кремлевской набережной, не захотел уступать дорогу и сбил женщину.

В результате пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Мужчина скрылся.



Очевидцев ДТП просят откликнуться по телефонам: (843) 5 333 819, 5 333 848.

Ранее ГИБДД Татарстана сообщила, готовит законопроект по электросамокатам. Скорость электросамоката может достигать 70 км/час, что создает опасность для пешеходов.

