Очигава проведет бой с Куценко за титул чемпиона мира WBA в Казани

Стала известна дата проведения боя за титул чемпиона мира WBA в Казани между финалисткой Олимпиады в Лондоне Софьей Очигавой и россиянкой Юлией Куценко.

Бойцовский поединок состоится в столице Татарстана 25 декабря. Ожидается, что боксеры сойдутся в десятираундовом противостоянии и поборются за титул чемпионки мира.

Изначально Очигава должна была биться с казахстанской боксершей Фирузой Шариповой, но бой был отменен из-за пандемии коронавируса.

Всего Куценко провела на профессиональном ринге девять боев, в семи из них одержала победы, в том числе в трех нокаутом. Свой последний бой Куценко провела в сентябре 2018 года, проиграв Шариповой единогласным решением судей.

Напомним, что в марте Очигава завоевала титул чемпионки мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) во время поединка с итальянкой Анджелой Канниццаро, который также прошел в Казани.