Прокуратура Нижнекамска начала проверку из-за задымления школы

Фото: прокуратура Нижнекамска

Прокуратура Нижнекамска начала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в связи с задымлением помещения школы №26. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в результате происшествия эвакуированы более 600 сотрудников и учеников.

Фото: прокуратура Нижнекамска

По данным ГУ МЧС России по Татарстану, в школе произошло короткое замыкание выключателя освещения в кабинете на втором этаже. Возгорания не случилось.

Фото: прокуратура Нижнекамска

Школьников эвакуировали до приезда спасателей. Погибших и пострадавших нет.



В начале октября в Набережных Челнах спасли пенсионерку из задымленной квартиры. Ночью у нее загорелся телефон, поставленный на зарядку.