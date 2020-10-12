Прокуратура Нижнекамска начала проверку из-за задымления школы
Прокуратура Нижнекамска начала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в связи с задымлением помещения школы №26. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в результате происшествия эвакуированы более 600 сотрудников и учеников.
По данным ГУ МЧС России по Татарстану, в школе произошло короткое замыкание выключателя освещения в кабинете на втором этаже. Возгорания не случилось.
Школьников эвакуировали до приезда спасателей. Погибших и пострадавших нет.
В начале октября в Набережных Челнах спасли пенсионерку из задымленной квартиры. Ночью у нее загорелся телефон, поставленный на зарядку.Происшествия Татарстан
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