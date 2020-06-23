Путин предложил расширить условия льготной ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин в своем видеообращении предложил распространить льготную ипотеку под 6,5% на покупку нового жилья.

Под эти проценты можно будет купить квартиру стоимостью до 6 млн рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн рублей.



«Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России. Думаю, что это будет востребованной мерой поддержки». — сообщил президент России.

На данный момент свыше 45 тысяч семей уже оформили льготную ипотеку.

«Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья», — отметил Путин.

«Реальное время» ведет трансляцию телеобращения.