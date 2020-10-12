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Прокуратура проверяет инцидент с оставлением коляски с ребенком в одном из дворов Челнов

09:31, 12.10.2020
Прокуратура проверяет инцидент с оставлением коляски с ребенком в одном из дворов Челнов
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Набережных Челнов начала проверку после того, как во дворе одной их многоэтажек города нашли коляску с двухлетней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также прокуратура хочет поставить вопрос о возбуждении в отношении матери ребенка уголовного дела по статье «Оставление в опасности».

Напомним, накануне ночью жители Набережных Челнов обнаружили на улице ребенка в коляске. Ее нашли в первом комплексе.

Происшествия Татарстан
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