Прокуратура проверяет инцидент с оставлением коляски с ребенком в одном из дворов Челнов
Прокуратура Набережных Челнов начала проверку после того, как во дворе одной их многоэтажек города нашли коляску с двухлетней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Также прокуратура хочет поставить вопрос о возбуждении в отношении матери ребенка уголовного дела по статье «Оставление в опасности».
Напомним, накануне ночью жители Набережных Челнов обнаружили на улице ребенка в коляске. Ее нашли в первом комплексе.Происшествия Татарстан
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