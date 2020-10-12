«Кузбасс» Вербова лидирует в Суперлиге после четырех туров

На выходных в российской Суперлиге по волейболу прошли матчи четвертого тура.

Казанский «Зенит» дома уверенно обыграл оренбургский «Нефтяник» (3:0) и занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата страны.

Также победу одержал кемеровский «Кузбасс», разгромивший действующего чемпиона новосибирский «Локомотив» (3:0). Команда Алексея Вербова продолжает лидировать в Суперлиге с 12 набранными очками.

Уфимский «Урал» третий матч подряд проиграл со счетом 0:3. На этот раз уфимцы уступили питерскому «Зениту». После четырех матчей в активе «Урала» всего 3 очка и 11-е место в Суперлиге.

Напомним, ранее «Зенит-Казань» стал обладателем Суперкубка России, обыграв «Локомотив». Подробнее о первом трофее казанского клуба в сезоне можно почитать в материале «Реального времени».