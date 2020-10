«Лейкерс» стали чемпионами НБА, обыграв в финале «Майами»

«Лос-Анджелес Лейкерс» победили «Майами Хит» (106:93) в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс, который оформил трипл-дабл, набрав 28 очков, а также сделав 14 подборов и 10 передач.

Благодаря этой победе «Лейкерс» стали обладателями титула чемпиона НБА сезона-2019/20. В последний раз команда брала чемпионство 10 лет назад, когда в ней еще выступал Кобе Брайант, трагично скончавшийся в начале нынешнего года.

Всего «Лейкерс» 17 раз становились чемпионами НБА.

“I look forward to celebrating with you. Until then, I will bring back the trophy to Los Angeles, where it belongs.” — @JeanieBuss pic.twitter.com/BWu0Jns4Eb