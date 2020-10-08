В Альметьевске прокуратура потребовала наказать воспитателя детсада, забывшего ребенка на улице

Альметьевская городская прокуратура провела проверку после сообщений в соцсетях о ребенке, которого оставили на улице воспитатели детского сада.

Инцидент произошел 1 октября в частном детском саду «Львенок» на улице Тельмана. . После прогулки один из малышей отстал от группы и остался на улице без присмотра. Сопровождавшая детей воспитатель не заметила этого. Спустя некоторое время другая сотрудница учреждения в окно увидела на улице ребенка и забрала его. Мальчик находился без присмотра около 20 минут, что создало угрозу безопасности его жизни и здоровья.

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За безопасность ребят в детском саду отвечает администрация образовательного учреждения. По результатам проверки прокуратура внесла в адрес заведующей детским учреждением представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.



Также сотрудники ведомства направили собранные материалы в следственные органы для уголовно-правовой оценки случившегося.

Сегодня пользователи соцсетей сообщили о детях, которые попросили помочь им добраться до школы и детского сада от остановки «ЖК Светлый». В прокуратуре Татарстана уже пообещали проверить обстановку в семье.

