Буцаев: «Нефтехимик» давно не радовал болельщиков домашними победами»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги победного матча против «Ак Барса» (3:2 от) в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Прежде всего хотел бы сказать болельщикам спасибо за поддержку. Давно мы их не радовали домашними победами.

Сегодня был принципиальный матч с соседом по республике. Игра получилась живой, интересной. Мы создали достаточное количество возможностей, но не смогли реализовать многие шансы. Спасибо ребятам, что грамотно выполняли задание», — сказал Буцаев.

Накануне «Нефтехимик» в овертайме обыграл казанский «Ак Барс» (3:2 от). В последний раз нижнекамцы побеждали дома 22 сентября, когда выиграли по буллитам у хабаровского «Амура» (3:2б).

После 13 сыгранных матчей «Нефтехимик» набрал 10 очков и занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.