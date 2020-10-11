Буцаев: «Нефтехимик» давно не радовал болельщиков домашними победами»
Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги победного матча против «Ак Барса» (3:2 от) в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Прежде всего хотел бы сказать болельщикам спасибо за поддержку. Давно мы их не радовали домашними победами.
Сегодня был принципиальный матч с соседом по республике. Игра получилась живой, интересной. Мы создали достаточное количество возможностей, но не смогли реализовать многие шансы. Спасибо ребятам, что грамотно выполняли задание», — сказал Буцаев.
Накануне «Нефтехимик» в овертайме обыграл казанский «Ак Барс» (3:2 от). В последний раз нижнекамцы побеждали дома 22 сентября, когда выиграли по буллитам у хабаровского «Амура» (3:2б).
После 13 сыгранных матчей «Нефтехимик» набрал 10 очков и занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.СпортХоккей Татарстан
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