Букмекеры считают «Уфу» одним из главных претендентов на вылет в ФНЛ после ухода Евсеева

Букмекеры изменили коэффициенты на вылет «Уфы» по итогам текущего сезона РПЛ после ухода Вадима Евсеева с поста главного тренера уфимской команды.

Теперь клуб из столицы Башкортостана называется в числе главных претендентов на 15—16 место в турнирной таблице лиги, гарантирующее прямой вылет в ФНЛ. Шансы уфимцев оцениваются в 1.85.

Меньше букмекеры дают только на волгоградский «Ротор», чей вылет предсказывается коэффициентом 1.20. Далее идут подмосковные «Химки» (2.00), «Тамбов» (3.50), тульский «Арсенал» (5.00) и «Урал» (10.00) из Екатеринбурга.

Фото: vk.com/ufafc

Напомним, ранее «Уфа» объявила о расторжении контракта с главным тренером команды Вадимом Евсеевым. Основным кандидатом на освободившуюся должность называют рулевого московского «Велеса» Алексея Стукалова.

После 10 сыгранных туров «Уфа» набрала шесть очков и занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.