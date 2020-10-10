В Киргизии сообщили о задержании экс-президента Атамбаева и его семьи

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Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о задержании бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Ему инкриминируется организация массовых беспорядков в Бишкеке.

Задержаны и сторонники Атамбаева — его бывшие телохранители Дамир Мусакеев и Канат Сагынбаев, передает «РИА Новости».

Также агентство «Sputnik Кыргызстан» утверждает, что силовики задержали в доме экс-президента его жену Раису Атамбаеву и сыновей Кадыра и Сейида.

Напомним, что в июне этого года Алмазбек Атамбаев был осужден на 11 лет за коррупцию. Во время протестов в Бишкеке сторонники экс-президента освободили его.