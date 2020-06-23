Бывшего президента Киргизии Атамбаева осудили на 11 лет за коррупцию

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева лишат свободы на 11 лет и 2 месяца.

Первомайский районный суд Бишкека признал его виновным по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

«Суд постановил признать Алмазбека Атамбаева виновным в организации коррупции и назначить наказание в виде лишения свободы на 11 лет и два месяца с лишением государственных наград и конфискацией имущества», — цитирует «Интерфакс» судью Эмильбека Каипова.



В конце прошлого года пресс-служба Социал-демократической партии Киргизии сообщила, что президент Татарстана Рустам Минниханов подарил жене Атамбаева Раисе новый автомобиль представительского класса и взял на себя расходы по эксплуатации машины, включая топливо и зарплату водителю. Позже в казанском Кремле опровергли эту информацию.

