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Следком Татарстана раскрыл подробности уголовного дела по факту засыпанной березовой рощи в поселке Алтан

20:47, 09.10.2020
Следком Татарстана раскрыл подробности уголовного дела по факту засыпанной березовой рощи в поселке Алтан
Фото: pikist.com

Следственный комитет РФ по Татарстану возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» по факту засыпки березовой рощи в поселке Алтан в Приволжском районе Казани.

По предварительной версии, неустановленное должностное лицо Росреестра незаконно оформило и предоставило гражданам возможность зарегистрировать право собственности на 6 земельных участков на улице Авангардная, не предназначенных для жилищного строительства и относящихся к зоне рекреационно-ландшафтных территорий.

avito.ru


Так произошло незаконное отчуждение земли из муниципальной собственности. В дальнейшем участки размежевали и перепродали.

В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, изучили реестровые дела по земельным участкам, опрашивают свидетелей. Также проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее ОНФ в Татарстане обратился в Следственный комитет по поводу засыпки березовой рощи и продаже участков в поселке Алтан. Активисты обратили внимание, что участки, которые ранее числились территорией общего пользования, выставлены на продажу под индивидуальную жилую застройку.

ОбществоИнфраструктураВластьПроисшествияНедвижимость Татарстан
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