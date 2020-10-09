Следком Татарстана раскрыл подробности уголовного дела по факту засыпанной березовой рощи в поселке Алтан

Следственный комитет РФ по Татарстану возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» по факту засыпки березовой рощи в поселке Алтан в Приволжском районе Казани.

По предварительной версии, неустановленное должностное лицо Росреестра незаконно оформило и предоставило гражданам возможность зарегистрировать право собственности на 6 земельных участков на улице Авангардная, не предназначенных для жилищного строительства и относящихся к зоне рекреационно-ландшафтных территорий.

avito.ru



Так произошло незаконное отчуждение земли из муниципальной собственности. В дальнейшем участки размежевали и перепродали.



В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, изучили реестровые дела по земельным участкам, опрашивают свидетелей. Также проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее ОНФ в Татарстане обратился в Следственный комитет по поводу засыпки березовой рощи и продаже участков в поселке Алтан. Активисты обратили внимание, что участки, которые ранее числились территорией общего пользования, выставлены на продажу под индивидуальную жилую застройку.

