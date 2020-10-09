Двум татарстанским спортшколам присвоен статус школ олимпийского резерва
Двум татарстанским спортшколам одобрили заявку на присвоение статуса школы олимпийского резерва. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта РТ.
Присвоения нового статуса удостоились Зеленодольская спортшкола №1 и республиканская спортшкола по зимним видам спорта «Барс». Их заявки были одобрены благодаря высоким спортивным достижениям воспитанников школ за прошедший год.
«Это и победы в чемпионате республики, первенстве Приволжского федерального округа и России, спартакиаде учащихся России, а также Международном турнире во Франции», — уточнили в региональном Минспорта.
Статус школы олимпийского резерва дает право на дополнительное финансирование из федерального бюджета, а также на ежемесячные надбавки к зарплате тренерскому составу учреждения.
Напомним, ранее в Госдуме предложили рассмотреть проект «Земский тренер» для поддержки спортивных специалистов на сельской местности.СпортОбщество Татарстан
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